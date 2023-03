Sarà padre Giulio Albanese, sacerdote comboniano e giornalista, a guidare l’incontro di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti di religione cattolica delle diocesi di Nuoro e Lanusei. L’iniziativa si terrà presso il Teatro San Giuseppe in via Trieste a Nuoro (presso l’omonima chiesa parrocchiale) dalle 15.30 di domani, venerdì 31 marzo, e dalle 9 di sabato 1° aprile.