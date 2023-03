Quaresima: Rossano, domani la Via Crucis diocesana. Tra le stazioni la guerra in Ucraina, il sisma in Turchia e Siria e la strage di migranti a Cutro

“Insieme sotto la sua croce”. E’ questo il tema scelto che farà da filo conduttore per la Via Crucis della diocesi di Rossano-Cariati che si terrà domani alle 20 nel Palazzetto dello sport dei Padri Giuseppini del Murialdo allo scalo dell’area urbana di Rossano alla presenza dell’arcivescovo Maurizio Aloise. Tre i temi principali che hanno ispirato le meditazioni delle stazioni: la guerra in Ucraina, il terremoto in Turchia e Siria e la strage dei migranti a Steccato di Cutro. “La Via Crucis diocesana – spiega un comunicato – è stata infatti pensata a partire dagli eventi che, più da vicino, ci riguardano come Chiesa e dalle circostanze, dolorose e inattese, che ci stanno interpellando come cristiani. La guerra in Ucraina e i tanti altri conflitti nel mondo, il terremoto tra la Siria e la Turchia e la strage di Cutro si inseriscono nel nostro cammino quaresimale e sullo sfondo del Sinodo ci invitano a scendere nei cantieri dell’accoglienza, della solidarietà e della fraternità per camminare insieme”. I testi proposti per la meditazione delle stazioni sono stati elaborati grazie al contributo dei gruppi e delle commissioni pastorali che più da vicino accompagnano gli avvenimenti ecclesiali o mondiali che stiamo vivendo. Insieme, conclude il comunicato, “percorreremo la ‘via dolorosa’ che segna i volti di tanti nostri fratelli impoveriti, esclusi o scartati dalla nostra società, spesso distratta, individualista e indifferente”.