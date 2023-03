Parlamento Ue: registrazione dei bambini con genitori dello stesso sesso, l’emiciclo condanna l’Italia

(Bruxelles) L’Europarlamento condanna l’Italia sulla registrazione dei bambini con genitori dello stesso sesso. Nella risoluzione sullo Stato di diritto del 2022 e sullo stato generale dei valori dell’Ue, l’Europarlamento ha votato in chiusura di plenaria un emendamento presentato dal Gruppo Renew (liberaldemocratici) sul riconoscimento dei figli di “famiglie arcobaleno”. Il Parlamento Ue – in un testo che ha diviso l’assemblea e che farà discutere – “condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali; ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente “alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”; ritiene che tale azione costituisca una “violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989”. Infine, il Parlamento Ue invita il governo italiano a “revocare immediatamente la sua decisione”.