Tribunale ecclesiastico interdiocesano pugliese: Bari, sabato l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2023 con mons. Satriano e il card. Semeraro

Mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e moderatore del Tribunale ecclesiastico interdiocesano pugliese, e don Pasquale Larocca, vicario giudiziale del medesimo Tribunale ecclesiastico, invitano all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2023 che si terrà sabato 1° aprile, presso l’Oasi francescana “De Lilla”, in via Gentile 92 C, Bari-Japigia.

Il programma prevede alle ore 10, alla Cappella dell’Oasi, la concelebrazione eucaristica; alle ore 11, presso l’auditorium dell’Oasi, l’indirizzo di saluto di mons. Giuseppe Satriano, a cui seguiranno la relazione sull’attività dell’Anno giudiziario 2022 a cura di don Pasquale Larocca e la prolusione che sarà tenuta dal card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, sull'”Amoris laetitia”.