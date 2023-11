Terra Santa: Custodia, un appello per aiutare i cristiani di Terra Santa

foto SIR/Marco Calvarese

Un appello a donare per i cristiani di Terra Santa è stato lanciato oggi dalla Custodia di Terra Santa. In una breve nota, firmata dal Custode, fra Francesco Patton, si legge: “Cari amici e sostenitori, nella situazione di conflitto che la Terra Santa sta vivendo è urgente che noi francescani stiamo vicini alle comunità cristiane che vivono in questa terra. La mancanza di pellegrini, attività economiche chiuse, difficoltà di spostamenti per lavorare, rendono difficile la vita quotidiana e la possibilità di avere una vita dignitosa. Continuate a sostenerci affinché possiamo continuare a dare un futuro alla piccola presenza cristiana in Terra Santa”. Informazioni su come donare si possono trovare al link Un appello a donare: aiuta i francescani e i cristiani in Terra Santa (custodia.org) Analogo appello alle donazioni è stato lanciato dal Patriarcato Latino di Gerusalemme lo scorso 4 novembre.