Sport: Acli Roma, Le parrocchie al Trionfale vincono il XIII torneo “San Giovanni Paolo II”

(foto Acli)

Le parrocchie al Trionfale si aggiudicano il XIII torneo interparrocchiale di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II”, battendo in finale la parrocchia S. Giovanna Antida per 7-5 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 4-4. Il torneo, che ha visto la partecipazione di 10 squadre di altrettante parrocchie sparse su tutto il territorio della capitale, è stato promosso dall’Unione sportiva delle Acli di Roma, in collaborazione con le Acli di Roma e provincia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comitato regionale Lazio del Coni, dell’assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda del comune di Roma e dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del vicariato di Roma. Assegnato anche il Premio FairPlay, andato alla parrocchia di S. Giovanna Antida per la correttezza dimostrata nel corso delle partite, mentre il torneo PlayOut è stato vinto dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes. “Con grande orgoglio portiamo a compimento un’altra edizione di questo torneo, ormai tradizionale nella nostra città. Tantissimi atleti, di tutte le età, si sono affrontati fino a questa sfida finale, ma sempre in maniera leale, dando il meglio di sé stessi e tenendo ben in mente i veri valori dello sport, di condivisione e integrazione, che vogliamo promuovere ogni giorno con le nostre attività”. Sono queste le parole di Luca Serangeli, presidente Us Acli Roma, alle quali hanno fatto eco quelle di Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia: “Tra i tanti appuntamenti promossi ogni anno dal Sistema Acli Roma, questo torneo dedicato a San Giovanni Paolo II occupa senza dubbio un posto speciale, perché permette a tante persone, in nome dello sport, di incontrarsi, di conoscersi, di andare oltre quelle che possono essere le apparenti differenze e di costruire quindi quei legami di cui la nostra società oggi ha grande bisogno”.