Germania: riunione del Comitato sinodale. Stetter-Karp (ZdK), “Papa ci incoraggia, radicati sulla Parola andiamo avanti con tenacia”

Si è riunito oggi per la prima volta a Essen il Comitato sinodale nato dal Cammino che la Chiesa cattolica in Germania ha compiuto tra il 2019 e il 2023. La prima riunione serviva per discutere di statuto e regolamento. Compito di questo organismo è infatti portare avanti il processo avviato negli anni scorsi e continuare a riflettere sui temi e i testi che non erano stati approvati dalle assemblee sinodali, lavorare sulla sinodalità e portare alla definizione di un Consiglio sinodale per la Chiesa cattolica in Germania. Secondo quanto deciso in Assemblea, fanno parte del comitato 27 vescovi diocesani, 27 delegati del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (ZdK) e altre 20 persone elette dall’assemblea sinodale. “Si apre una fase successiva del Cammino sinodale”, ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Bätzing; suo compito sarà “chiarire le forme di ulteriore cooperazione e metterli sulla strada giusta”. “Papa Francesco ci incoraggia, noi ci radichiamo sulla Parola. Andiamo avanti con tenacia”, ha commentato la presidente ZdK, Irme Stetter-Karp, che ha rimarcato come la prima riunione del Comitato sia stata messa dopo il Sinodo mondiale. Per Bätzing “il percorso sinodale della Chiesa in Germania può essere visto come un autentico sforzo per sviluppare proprio quella sinodalità che è così importante per l’intera Chiesa del XXI secolo”.