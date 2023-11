Diocesi: Cremona, da domani al 19 novembre la “Settimana della Carità”

Un evento tradizionale nella diocesi di Cremona è la “Settimana della Carità”, quest’anno in programma dall’11 al 19 novembre, data in cui ricorre la Giornata mondiale dei poveri. Nel mezzo, il 13 novembre, la solennità di sant’Omobono, patrono della città e della diocesi di Cremona, “padre dei poveri”, vero testimone di solidarietà.

Ad aprire la Settimana sarà il convegno diocesano degli operatori della carità (Caritas e San Vincenzo de’ Paoli) in programma dalle 9 alle 12 presso il Centro pastorale diocesano di Cremona e al quale è necessario iscriversi attraverso l’apposito form (per iscriversi: www.diocesidicremona.it/convegnocarita23). L’incontro – dal titolo “Non distogliere lo sguardo dal povero” – sarà aperto da un momento di preghiera guidato dal vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni.

“E se non avessimo la… comunità?” . La domanda viene posta direttamente dal titolo dell’intervento del pedagogista milanese Giorgio Prada, che si soffermerà sulla necessità di creare comunità: perché per parlare di comunità che si prendono cura dei più fragili, bisogna che queste comunità esistano.

A concludere la mattinata, due testimonianze: la prima riguarderà l’impegno della Zona pastorale 1 nell’ambito della carità, una valorizzazione del lavoro d’insieme che sarà esposta da alcuni volontari zonali; subito dopo quella di un gruppo di ragazzi del polo scolastico “G. Romani” di Casalmaggiore” coinvolti in iniziative di raccolta e distribuzione alimentare in collaborazione con la San Vincenzo de’ Paoli di Casalmaggiore.

“Ci auguriamo che questi giorni possano diventare un’importante occasione per richiamare le nostre comunità intere (educatori, operatori della carità e del terzo settore, credenti e non credenti) ad adottare uno stile basato sulla reciprocità – racconta don Pierluigi Codazzi, direttore di Caritas Cremonese –. Confidiamo anche che, nonostante le enormi fatiche di emergenze che si susseguono, non si cada nella sfiducia verso il futuro e che cresca la convinzione che un cambiamento sia possibile”.

Parallelamente alla dimensione diocesana, che si concretizza nel convegno dell’11 novembre, la Caritas diocesana invita tutte le comunità a valorizzare la “Settimana della Carità” con occasioni di sensibilizzazione, riflessione e preghiera. In particolare nei due weekend le parrocchie sono invitate a promuove – in loco o davanti ai supermercati – una raccolta di generi alimentari, da destinare poi alle persone più bisognose.

Di pari passo, la proposta per bambini e ragazzi: giochi e attività per i più piccoli, e film per i più grandi, per affrontare, sensibilizzando anche i più giovani, i temi della solidarietà e della carità.