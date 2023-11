Diocesi: Fermo, due incontri su come accompagnare nel tempo del lutto

“Perché lasciarti andare? Come accompagnare nel tempo del lutto”. L’Ufficio diocesano per la pastorale della salute, vita e bioetica di Fermo propone un breve itinerario formativo sull’accompagnamento in tempo di lutto, rivolto a operatori pastorali, sacerdoti, diaconi e ministri della comunione, ai membri di associazioni ecclesiali e di volontariato, a coloro che vivono una situazione di cordoglio e di lutto, e a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo dell’accompagnamento in tempo di lutto.

Il programma prevede un primo incontro l’11 novembre, dalle ore 9.30 alle 11.30, sul tema “Le dimensioni del lutto”, con Barbara Esperide, psicologa-psiconcologa dell’hospice “La Farfalla” di Montegranaro – Ast Fermo. Il 25 novembre, il secondo appuntamento, nella stessa fascia oraria, su “Il lutto e la speranza cristiana. Come accompagnare il lutto”, con p. Pierpaolo Valli, camilliano, formatore e counselor pastorale.

I contenuti principali degli incontri riguarderanno le perdite e le separazioni nella vita; il percorso emotivo compiuto da chi vive una situazione di lutto; le opportunità di crescita umana e spirituale. Luogo degli incontri è l’Auditorium Villa Nazareth, a Fermo.