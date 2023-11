Diocesi: Bolzano, domani la Caritas aderisce alla raccolta di abiti usati in Alto Adige

Si svolgerà sabato 11 novembre la grande raccolta della Caritas di Bolzano-Bressanone di abiti usati in Alto Adige. “Raccogliamo gli abiti donati in spazi protetti dall’umidità e dallo sporco, perché è molto importante riuscire a riutilizzarli al meglio”, sottolinea Brigitte Hofmann, che coordina la raccolta della Caritas e chiede di consegnare sacchi di vestiti non troppo colmi, per evitare rotture durante il trasporto successivo. Nella giornata di sabato, i sacchi raccolti dalle parrocchie verranno caricati nei camion in 50 punti di raccolta allestiti in provincia, per poi raggiungere gli impianti di smistamento del Gruppo Fws a Brema. “La quantità di indumenti raccolti è molto superiore al fabbisogno del nostro territorio: vendiamo quindi gli abiti in eccesso a un partner commerciale e competente, che opera nel mercato mondiale dell’abbigliamento di seconda mano”, spiega la direttrice della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, Beatrix Mairhofer. “Con il ricavato co-finanziamo una parte dei nostri servizi, trasformando questa donazione materiale in una donazione in denaro che contribuisce ad aiutare le persone bisognose in Alto Adige”. La finalità sociale della raccolta ha spinto anche quest’anno migliaia di volontarie e volontari di tutte le età a dare una mano, dando vita alla più grande campagna di volontariato in Alto Adige. “Dopo la pausa dovuta alla pandemia, in molti sono tornati a partecipare spontaneamente alla raccolta, e si sono fatti avanti anche nuovi volontari”, afferma Mairhofer. La Caritas ha istituito anche una linea diretta per rispondere alle domande sulla raccolta, durante gli orari d’ufficio e il giorno stesso della raccolta, al numero 0471 304 330 o all’indirizzo gebrauchtkleidersammlung@caritas.bz.it.