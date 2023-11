Diocesi: Napoli, da lunedì gli esercizi spirituali per sacerdoti predicati da mons. Bregantini

“La storia del re Davide”. È la “strada di misericordia per i sacerdoti, oggi” durante gli esercizi spirituali per sacerdoti della diocesi di Napoli predicati da mons. Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano. Gli esercizi sono promossi dall’ Ufficio Formazione permanente del clero. Si terranno dal mattino di lunedì 13 novembre al pranzo del 17 novembre presso il “Centro pastorale Giovanni Paolo II” a Mugnano del Cardinale (Av). L’accoglienza sarà dalle 9 del mattino del 13 e il primo momento sarà alle ore 10. Per info e adesioni: clero@chiesadinapoli.it.