Commissione Ue: città “accessibili” a disabili e anziani, premio europeo. Le finaliste sono Lodz, Saint-Quentin, San Cristóbal, South Dublin County e Tubingen

Łódź (Polonia), Saint-Quentin (Francia), San Cristóbal de la Laguna (Spagna), South Dublin County (Irlanda) e Tübingen (Germania) sono state scelte come finaliste per l’Access City Award 2024. “Queste città – si legge in un comunicato della Commissione Ue – hanno dimostrato le migliori pratiche e sottolineato il loro impegno nel garantire l’accessibilità alla vita urbana per tutti, in particolare per le persone con disabilità e i cittadini anziani”. In pratica sono stati monitorati edifici, trasporti pubblici, strutture e servizi, nonché di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La vicepresidente per i valori e la trasparenza, Věra Jourová, ha dichiarato: “l’accessibilità è un passo essenziale verso l’uguaglianza, garantendo che tutti possano beneficiare dello stesso livello di libertà e autonomia. I finalisti dell’Access City Award si impegnano a rimuovere le barriere e a sostenere l’inclusività. Invito le altre città a rendere la vita urbana in Europa più accessibile a tutti i cittadini”.

Tra le 32 città che hanno presentato domanda per il premio quest’anno, 21 candidati sono stati preselezionati da esperti nazionali. I cinque finalisti sono stati poi selezionati da una giuria dell’Ue. I vincitori dell’Access City Award 2024 saranno annunciati il 1° dicembre 2023 durante una cerimonia di premiazione alla conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità, organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dal Forum europeo sulla disabilità.