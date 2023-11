Conflitto in Medio Oriente: aiuti per popolazione di Gaza. Oggi partenze da Brindisi. Von der Leyen, “impegno per soddisfare bisogni urgenti”

“L’Unione europea continua a lavorare 24 ore su 24 per convogliare l’assistenza umanitaria a Gaza. Nei prossimi giorni sono previsti altri sei voli umanitari tramite ponte aereo. Di questi, due voli da Brindisi, in Italia, dovrebbero partire oggi e domani trasportando 55 tonnellate di beni donati dall’Ue al Programma alimentare mondiale”. Lo rende noto la Commissione Ue. “Il carico comprende articoli logistici, come unità di stoccaggio mobili, forniture per la catena del freddo e altri articoli che aumenteranno la capacità delle organizzazioni umanitarie di garantire una risposta più efficiente alla popolazione di Gaza”. Altri tre voli “dovrebbero partire la prossima settimana da Bucarest trasportando materiali di ricovero, come tende e materassi, donati dalla Romania”. Il restante volo partirà da Ostenda (Belgio) alla fine di questo mese portando rifornimenti dalle agenzie delle Nazioni Unite e da altri partner umanitari”. La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Unione europea è sempre stata il maggiore donatore internazionale per il popolo palestinese. Rimaniamo impegnati a soddisfare i bisogni umanitari della popolazione di Gaza. Per questo motivo stiamo organizzando più voli umanitari per portare aiuto al maggior numero possibile di civili. Otto voli che trasportavano rifornimenti tanto necessari hanno già raggiunto l’Egitto e altri sei sono previsti per i prossimi giorni. Allo stesso tempo, stiamo lavorando su rotte complementari, come un corridoio marittimo”.