Domenica 12 novembre nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia ed esattamente nella parrocchia Buon Pastore, a Macerata, si svolgerà il primo incontro di “Mangia, prega, ama”, un tempo insieme per vivere la fede, pensato per i giovani fino ai 35 anni. Gli incontri, fa sapere la Pastorale giovanile diocesana, prevedono una lectio divina, uno spazio di preghiera personale, vespri e apericena in fraternità. Il ritrovo, per i partecipanti, sarà alle 17,45 in parrocchia.