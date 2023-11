Diocesi: Piacenza-Bobbio, domani l’incontro-laboratorio “Essere famiglia oggi, accompagnare i cambiamenti con creatività: possibili piste di lavoro”

Domani, sabato 11 novembre, alle ore 15, presso la sala incontri dei Padri Scalabriniani di Piacenza, si svolgerà un incontro-laboratorio sul tema: “Essere famiglia oggi, accompagnare i cambiamenti con creatività: possibili piste di lavoro”.

“Obiettivo dell’appuntamento – spiegano gli organizzatori – è di offrire una breve sintesi degli incontri precedenti e di prefigurare possibili piste in ambito pastorale in ordine alla vocazione, preparazione, accompagnamento al matrimonio, avendo presente il documento del Papa riguardo agli itinerari catecumenali per le giovani coppie. Nell’ambito dell’attuale cammino sinodale della Chiesa riteniamo importante questo tema, perché collegato per gli aspetti vocazionali con la pastorale catechistica e giovanile”.