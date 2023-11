Diocesi: Lucca, domani in cattedrale mons. Giulietti preside la messa per san Martino di Tours con l’ordinazione di due diaconi

In occasione della festa liturgica di san Martino di Tours, cui è dedicata la cattedrale di Lucca, nel pomeriggio di domani, sabato 11 novembre, alle 17.30, proprio in cattedrale, l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà una solenne messa nella quale saranno ordinati due diaconi. Uno – viene spiegato in una nota della diocesi – è un monaco certosino che, con la sua presenza nella celebrazione, in qualche modo conferma e rafforza il legame della Certosa di Farneta con la Chiesa locale. L’altro è Antony Shehan, seminarista originario dello Sry Lanka, che sta facendo il percorso nella comunità del Seminario interdiocesano di Pisa che unisce le Chiese locali di Livorno, Volterra, Pisa, Pescia, Lucca e Massa Carrara-Pontremoli. Antony ha 35 anni e aveva già studiato in un Seminario del suo Paese. Da 4 anni ha ripreso il proprio cammino verso il sacerdozio con la comunità diocesana di Lucca. Ha vissuto un periodo di servizio presso la parrocchia di Sant’Anna a Lucca e ora è presente nella parrocchia di Santa Rita a Viareggio dove unisce, alla preparazione nel Seminario, un po’ di esperienza pastorale con le attività parrocchiali.