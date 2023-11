Diocesi: Perugia, domani s’inaugura la “Libreria delle Volte” del complesso monumentale della cattedrale

(Foto: diocesi di Perugia-Città della Pieve)

“Apriamo una nuova libreria con una grande storia alle spalle”. È impresso nell’invito all’inaugurazione della “Libreria delle Volte” del complesso monumentale della cattedrale di Perugia “Isola di San Lorenzo”, in calendario sabato 11 novembre, alle ore 11, situata in Piazza IV Novembre, davanti alla splendida duecentesca Fontana Maggiore.

“Una libreria pensata come un luogo vivo dove incontrarsi, interrogarsi, dialogare, costruire e sviluppare insieme un progetto culturale per la città; un luogo in cui entrare, tra pagine di libri. Con questo sguardo i libri sono esperienze di ascolto delle nostre domande interiori, dei nostri pensieri irrequieti, delle nostre sensazioni vitali”, sottolineano i suoi curatori nell’evidenziare che “nel più ampio progetto di valorizzazione del complesso dell’Isola di San Lorenzo, riapre al pubblico nella piazza più significativa della città, una libreria che prende il posto di una storica attività chiusa oltre un anno fa”.

La gestione della libreria sarà curata da Genesi, società benefit srl – a cui è affidata la guida del Museo del capitolo della cattedrale e dell’Area archeologica della Perugia Sotterranea – nata con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali, di sviluppare itinerari di conoscenza dei medesimi e di valorizzare il territorio umbro.

L’Isola di San Lorenzo nel corso di questi anni è stata oggetto di mirati interventi di rilancio, che l’hanno riportata ad essere uno dei luoghi simbolo di Perugia, in un vero viaggio nel tempo e nello spazio. Proprio dove sorgono la Cattedrale e tutto il complesso dell’Isola, un tempo si ergeva l’acropoli centro di spiritualità, di scambi e relazioni. Un messaggio attuale per il nostro oggi.