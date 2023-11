Diocesi: Caritas Cuneo-Fossano, al via stasera quattro incontri sulla giustizia riparativa

“Spargere semi di giustizia per crescere come comunità riparativa”. Questo l’obiettivo del ciclo “La città desiderata” promosso dalla Caritas diocesana di Cuneo-Fossano. A partire dalla serata di oggi, venerdì 10 novembre, sono in programma quattro incontri ospitati nell’aula magna dell’Istituto superiore “Vallauri” di Fossano, con inizio alle 20.45.

Stasera sarà Giovanni Ghibaudi, presidente del Comitato nazionale mediatori esperti in giustizia riparativa, che introdurrà il tema con una relazione dal titolo “Giustizia riparativa: scenari inediti dentro e per le comunità”. Venerdì prossimo sarà la teologa Donata Horak, esponente dell’associazione “Verso Itaca Onlus – itinerari di giustizia”, a proporre una riflessione su “‘Ora i miei occhi ti vedono’: Giustizia riparativa e Bibbia”. Il 24 novembre, invece, sarà proiettato il film “The meeting”, che racconta l’esito di un percorso di giustizia riparativa attraverso la storia vera di Ailbhe Griffith, vittima di stupro, e del suo aggressore.

L’ultimo incontro – la data è ancora da definire – metterà al centro il come “Attraversare il dolore: vittime e responsabili della lotta armata a confronto”, con la testimonianza di alcuni protagonisti, a cura del padre gesuita Guido Bertagna.