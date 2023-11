Diocesi: Roma, l’11 novembre convegno all’Università Lateranense sul “Buon uso o abuso del web”

“Buon uso o abuso del web” è il tema del convegno promosso dal Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili della diocesi di Roma, in programma per sabato 11 novembre, a partire dalle 9, nell’Aula Pio XI della Pontificia Università Lateranense.

Pensato in particolare per educatori, animatori, docenti, genitori e chi ogni giorno si interfaccia con l’universo giovanile, il momento di riflessione sarà aperto dai saluti del cardinale vicario Angelo De Donatis e del vescovo Riccardo Lamba, vescovo referente del Servizio diocesano. Interverrà poi in collegamento il professor Gabriele Sani, primario di Psichiatria dell’Università Cattolica di Roma. A seguire, il professor Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta dell’Università Cattolica di Roma, direttore del Centro Pediatrico Interdipartimentale per la Psicopatologia da Web, presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, parlerà di “Origini e significato della psicopatologia web mediata”; mentre la dottoressa Gianna Autullo, psichiatra e psicoterapeuta dell’Università Cattolica di Roma, proporrà una riflessione su “Adolescenza e crisi genitoriale”. Ancora, Carlo Di Noto, direttore dell’associazione Meter, interverrà su come “Abitare il web come casa sicura”.

I lavori del convegno riprenderanno alle 11.30, dopo una breve pausa, con la relazione di Stefania Garassini, giornalista e docente all’Università Cattolica di Milano, su “Smartphone: a che età? La necessità di un accesso graduale al digitale e il ruolo centrale dei genitori”. Le conclusioni saranno a cura della dottoressa Vittoria Lugli, psicoterapeuta e referente del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e coordinatrice del Lazio.