Commissione Ue: una sanità unica, conferenza di alto livello per mettere la salute di fronte al futuro

“Una sanità unica” è il titolo della conferenza di alto livello organizzata per il 13 novembre a Lussemburgo dalla Commissione europea per “affrontare i migliori esempi di collaborazione, nonché i modi migliori per implementare e misurare il principio di una sanità per tutti per la salute futuro, nel quadro dell’Ue della salute”, spiega una nota della Commissione. Di fronte al dato per cui negli ultimi trent’anni, oltre il 75% dei nuovi agenti patogeni umani rilevati provenivano da animali, mentre la resistenza agli antimicrobici negli esseri umani provoca più di 35.000 morti ogni anno in Europa, ed è collegata alla resistenza agli antibiotici negli animali, ma anche al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e all’inquinamento, questo approccio della sanità unica “riconosce la necessità di agire in tutte le fasi della catena biologica e di collaborazione intersettoriale, al fine di combattere efficacemente la resistenza antimicrobica e prevenire, individuare, prepararsi e rispondere alle minacce per la salute”. Tra i relatori della giornata, che si potrà seguire in streaming da questo sito, saranno la commissaria Stella Kyriakides, responsabili politici e di istituzioni internazionali. Tra i nomi, gli italiani Mario Monti e Ilaria Capua.