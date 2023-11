Diocesi: Caritas Termoli-Larino, dal 13 al 19 novembre la “Settimana del povero” in preparazione alla Giornata mondiale

Si terrà dal 13 al 19 novembre la sesta edizione della “Settimana del povero” in preparazione alla Giornata mondiale dei poveri promossa dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino. La Giornata mondiale dei poveri è stata istituita da Papa Francesco nel 2017 per promuovere la riflessione sulla chiamata di ciascuno ad accogliere e servire i poveri.

La Caritas diocesana di Termoli-Larino si impegna a rendere questo appuntamento un modo per animare la comunità sul tema della carità e della solidarietà. Per questo, nella settimana dal 13 al 18 novembre, tutte le mattine saranno ospiti della Caritas diocesana gli studenti degli istituti superiori della città di Termoli per conoscere e visitare i servizi Caritas (mensa, docce, Centro di ascolto ed emporio solidale) che cercano di dare una risposta alle povertà emergenti sul territorio. Come negli anni passati, anche quest’anno insieme agli operatori della Caritas diocesana ci saranno quanti sul territorio si occupano di sociale e si impegnano per il reinserimento di quanti vivono l’esperienza delle dipendenze, del carcere, dell’immigrazione e del disagio psichico e relazionale. Ciascun incontro vedrà anche la testimonianza dei beneficiari dei diversi servizi che racconteranno ai ragazzi la loro esperienza in un’ottica di conoscenza reciproca.

“Siamo certi – affermano Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana – che questo lavoro di incontro con i giovani sia fondamentale per far conoscere le povertà sul territorio ed aprire gli occhi su tanti problemi che ci sono, ma allo stesso tempo anche sulle tanti risorse che ogni giorno, nel silenzio, vengono messe in campo”.

La Settimana si concluderà domenica 19 novembre con la celebrazione eucaristica presso la parrocchia Sant’Antonio di Termoli alle ore 10.30 e un pranzo conviviale con gli ospiti della mensa.