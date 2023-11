Giornata ringraziamento: Ferrara, domenica la celebrazione diocesana. Mons. Perego sarà a Gorino e a Mesola

“Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”. Questo il titolo del Messaggio dei vescovi italiani per la 72ª Giornata del Ringraziamento. Quest’anno, l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio promuove l’esperienza della cooperazione celebrando la Giornata del Ringraziamento, domenica 12 novembre, prima a Gorino, dove alle 15.30 l’arcivescovo Gian Carlo Perego parteciperà all’inaugurazione della nuova sede di FedAgripesca-Confcooperative e successivamente, nel porto, benedirà le imbarcazioni ed esprimerà la vicinanza dell’arcidiocesi ai pescatori e agli operatori del comparto ittico messi in ginocchio, in questi ultimi mesi, dalla proliferazione del granchio blu.

La seconda tappa del pomeriggio sarà a Casa Mesola, realtà cooperativa che da più di 50 anni offre diversi servizi come il confezionamento, la lavorazione e la vendita di prodotti agricoli dei soci, nonché l’assistenza tecnica e amministrativa ai diversi produttori. Alle 16.45 mons. Perego visiterà la struttura cooperativa e alle 17.30 presiederà la celebrazione eucaristica.