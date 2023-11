Diocesi: Caritas Novara, domani a Borgomanero l’annuale convegno con testimonianza di Simona Atzori

È in programma per il pomeriggio di domani, sabato 11 novembre, a Borgomanero, l’annuale convegno della Caritas diocesana di Novara. Dalle 14.30, presso il salone dell’oratorio, sono previsti tre momenti. Il primo sarà dedicato al ricordo, a sette mesi dalla scomparsa, di Davide Miglierina, per tanti anni volontario della Caritas. “È stato vicedirettore della nostra Caritas diocesana, ma soprattutto – ricorda l’attuale direttore, don Giorgio Borroni – volontario attento e generoso fin dagli albori della Caritas, affiancando don Aldo Mercoli. Siamo grati a lui, e alla sua famiglia, per il tempo che ha dedicato e per i progetti che con meticolosità e puntualità ha costantemente seguito all’interno del nostro ufficio”. Un secondo momento vedrà la presenza e la testimonianza di Simona Atzori, ballerina e artista con una grave disabilità. “Senza braccia dalla nascita, è il simbolo – osserva don Borroni – di chi non si piange addosso, ma che vive costantemente ‘La forza di ripartire’. Penso che la sua esperienza possa dire molto a noi come persone e al nostro impegno di dedizione e di attenzione nei confronti degli altri”.

Infine verrà anche presentato l’assegnazione del bando 8×1000 dei fondi della carità per l’anno pastorale 2023/24.

Infine, per “educarci ed educare alla logica del dono”, annuncia il direttore della Caritas, “ci faremo aiutare dalla riflessione di mons. vescovo” Franco Giulio Brambilla – “Gratuitamente non vuol dire gratis” – “per ricomprendere il valore educativo del nostro servizio a favore delle persone più povere e fragili”.

Nel corso del pomeriggio verrà anche presentato l’assegnazione del bando 8×1000 dei fondi della carità per l’anno pastorale 2023/24.