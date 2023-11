Alluvione in Toscana: Caritas Siena, i fondi raccolti con l’evento “Patti Smith – A Tour of italian days” saranno devoluti alle popolazioni colpite

(Foto: diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino)

Saranno destinati alle popolazioni alluvionate della Toscana i fondi raccolti a favore della Caritas diocesana di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino in occasione dell’evento “Patti Smith – A Tour of italian days”, in programma lunedì 11 dicembre, alle ore 21.15, presso la cattedrale di Santa Maria Assunta a Siena.

L’evento, che è promosso dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, l’Opera della Metropolitana di Siena e sostenuto da Opera Laboratori, è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Chi vuole potrà, dunque, generosamente contribuire con una donazione alla Fondazione Opera diocesana senese per la carità inquadrando il Qr code in fotografia.

“Ci è sembrato giusto – spiega il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino – destinare i fondi che verranno raccolti, attraverso donazioni libere, in occasione dell’evento di Patti Smith alle popolazioni della nostra regione duramente colpite dall’alluvione”.”Un evento dedicato alla pace – aggiunge il card. Lojudice – non può non avere come finalità quello di essere accanto a chi è in difficoltà e si trova in un forte stato di disagio in questo momento soprattutto per la perdita di tante vite umane”.