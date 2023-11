Alluvione in Toscana: Firenze, una squadra operativa speciale della Caritas in aiuto delle persone colpite

(Foto: diocesi di Firenze)

Cosa vi serve? Come possiamo aiutarvi? Sono bastate poche domande per mettere in moto l’efficiente macchina di solidarietà della Caritas e per far arrivare nei territori alluvionati della Piana fiorentina idropulitrici, aspira liquidi, deumidificatori e generatori di corrente, oltre a materiale utile per il lavoro dei volontari e prodotti per le famiglie, per pulire le case ancora invase da acqua e fango.

Sono state la Caritas Ambrosiana e le Caritas delle diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e Faenza-Modigliana a mettere a disposizione della Caritas diocesana di Firenze tutto questo prezioso materiale che servirà ad effettuare interventi direttamente nelle case e nei piccoli esercizi commerciali delle persone alluvionate.

Si tratta di una vera e propria squadra di intervento quella messa in piedi dalla Caritas della diocesi di Firenze che si avvarrà della collaborazione della Fondazione Solidarietà Caritas, suo braccio operativo.

A raccogliere le richieste di aiuto delle persone e segnalare le esigenze saranno le parrocchie: la parrocchia di Santa Maria, la parrocchia di San Lorenzo, e quella del Sacro Cuore, la più colpita dalla calamità.

Dopo un incontro operativo con il responsabile del team di Caritas Ambrosiana è stato subito organizzato il lavoro dei volontari e sono stati distribuiti i vari compiti.

I macchinari tecnici saranno utilizzati dai volontari della Caritas fiorentina sotto la supervisione dei capo squadra: personale con specifiche competenze tecniche, messo gratuitamente a disposizione da alcune grandi aziende della zona come Knorr-Bremse e Baker Hughes-Nuovo Pignone.

Spazio Reale a San Donnino, struttura sempre della diocesi di Firenze che già sta ospitando 500 membri della colonna mobile della Protezione civile nazionale, sarà anche la sede del coordinamento di questa squadra operativa di Caritas Firenze, mentre presso la Casa della Carità di via Corelli ci sarà lo stoccaggio del materiale che sarà utilizzato dai volontari (carriole, guanti, tute, secchi, pale, stivali ecc) e sempre nei locali della Casa della Carità saranno confezionate le scatole da distribuire alle famiglie per la pulizia di case e altri ambienti.

I macchinari forniti dalla Caritas Ambrosiana saranno collocati invece nelle strutture delle parrocchie vicine alle aree di intervento. Si tratta esattamente di: 10 idropulitrici elettriche, 4 idropulitrici a benzina, 10 aspira liquidi, 10 generatori di corrente, 20 deumidificatori, 2 riscaldatori a corrente.