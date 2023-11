È in programma per la serata di oggi, venerdì 10 novembre, alle 20.45 nella chiesa di San Francesco Caracciolo a Chieti, la veglia di preghiera per la santificazione universale promossa dal Centro diocesano vocazioni e curata dalla Pro Sanctitate. L’iniziativa, sul tema “Santità, la via cristiana per essere pienamente umani”, sarà presieduta dall’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte.