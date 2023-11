Papa Francesco: a Forum di Parigi, “terrorismo, violenza e guerra avvantaggiano solo alcuni gruppi”

“Contribuire alla costruzione di un mondo più giusto, solidale e pacifico”. È l’auspicio del Papa, contenuto nel messaggio – a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – inviato ai partecipanti alla sesta edizione del Forum di Parigi sulla pace, letto all’apertura dei lavori da mons. Celestino Migliore, nunzio apostolico in Francia. “Quest’anno – si legge nel messaggio, in francese – il Forum si svolge in un contesto mondiale estremamente doloroso”. “Mentre si assiste con impotenza alla moltiplicazione dei conflitti armati, con il loro corredo di sofferenze, di ingiustizie e danni – talvolta irreversibili – alla nostra casa comune”, Francesco auspica che il Forum “sia un segno di speranza” e spera che “gli impegni che qui saranno presi siano rivolti a favorire il dialogo sincero, basato sull’ascolto delle grida di tutti coloro che soffrono a causa del terrorismo, della violenza cieca generalizzata e della guerra, tutte piaghe che avvantaggiano solo alcuni gruppi alimentando interessi particolari, purtroppo spesso mascherati da nobili intenzioni”.