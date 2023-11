Terra Santa: Ass. Santo Sepolcro Foligno, il maestro Mogol per la scuola Terra Santa di Gerico

Foligno, Mogol con padre Battistelli (Foto A. Pasqualoni)

“Mogol racconta Mogol”: è stato il titolo del concerto-spettacolo di beneficenza che si è svolto nei giorni scorsi a Foligno, per iniziativa dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno, il cui ricavato è andato ai bambini della scuola Terra Santa School di Gerico. L’evento, si legge in un comunicato degli organizzatori, “è stato un tuffo nel passato con l’esecuzione dei brani maggiormente rappresentativi del sodalizio Mogol – Battisti e non solo”. Sul palco dell’Auditorium san Domenico di Foligno si è esibita la band “Progetto Mogol” che ha presentato molti brani che hanno caratterizzato la vita dei giovani degli anni 70, 80, 90 e successivi, intervallati da racconti del maestro Mogol, relativi ad alcuni episodi tra i più affascinanti della sua vita artistica. Durante il concerto, l’assessore alla cultura del Comune di Foligno, Decio Barili, ha consegnato al maestro Mogol il Gonfalone del Comune di Foligno, realizzato dall’ artista di ricamo Anna Maria Rodante. Padre Giuseppe Battistelli, presidente dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno Onlus, a sua volta, ha consegnato al maestro Giulio Rapetti Mogol e alla moglie Daniela Gimmelli la Croce di Gerusalemme e due attestati di soci onorari dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno, per il sostegno condiviso a favore dei cristiani di Terra Santa. La serata ha visto la presenza anche del comandante dalla Compagnia di Foligno dell’ Arma dei Carabinieri, rappresentanti della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, dell’Ente Autonomo Giostra della Quintana, del Comune di Trevi, il Cisom ( Corpo Italiano Soccorso dell’ Ordine di Malta), il Guardiano del Convento di San Damiano in Assisi, della Presidente e tesoriera nazionale dell’ Inner Wheel International, del Rotaract di Foligno e di altre associazioni.