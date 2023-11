Roma: morto d’infarto mons. François Bacqué

È morto di infarto a Roma mons. François Bacqué, 87 anni. È accaduto giovedì mattina 9 novembre, nel centro storico della Capitale, a un passo dal Senato. Alle 11 il nunzio apostolico è stato colto da un malore improvviso mentre tornava a piedi alla residenza ecclesiastica dove viveva. Inutile l’intervento del 118, giunto sul posto in tempi brevi. Il corpo di Bacqué – riporta “Il Messaggero” – è stato coperto con un telo e lasciato per tre ore sull’asfalto. Il camion dei servizi mortuari del Comune di Roma, che si è occupato del suo trasferimento in obitorio, è arrivato soltanto verso le 14. Mons. Bacqué era nato nel 1936 a Bordeaux, in Francia. Diventato sacerdote a 30 anni, nel 1966 il monsignore era entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede, che ha servito in tutto il mondo: Cina, Olanda, Cile e poi presso le nunziature apostoliche in Portogallo, Danimarca e Sri-Lanka. Nel 1988 era diventato arcivescovo di Gradisca in Friuli-Venezia Giulia, prima di ricevere altri importanti incarichi in Repubblica Dominicana e nei Paesi Bassi.