Diocesi: Cerreto, ad Airola stasera apertura dell’Anno giubilare per 300 anni dalla fondazione del convento di “San Pasquale”

La comunità francescana di Airola, nel territorio diocesano di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, invita tutti a partecipare, dopo il triduo solenne, all’apertura dell’Anno giubilare per rendere grazie al Signore per 300 anni dalla fondazione del convento di “S. Pasquale” (1723-2023). L’appuntamento è stasera, in occasione del 300° anniversario della posa della prima pietra del convento, con la concelebrazione eucaristica, alle 19, presieduta dal vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Giuseppe Mazzafaro, durante la quale sarà letto il Decreto di Indulgenza concesso dalla Penitenzieria apostolica.