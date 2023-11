Pontificio Istituto orientale: Roma, la prossima settimana 2 convegni internazionali. Uno su San Giosafat, l’altro sul dialogo con l’ortodossia

Al Pontificio Istituto orientale di Roma la prossima settimana si svolgeranno, presso l’aula magna dell’Istituto, due convegni internazionali. Il primo, lunedì 13 e martedì 14 novembre, ha per titolo “Identity and Cult: Theological, Cultural and Historical dimensions of Josaphat Kuntsevych” ed è organizzato in occasione del 400° anniversario del martirio di San Giosafat. La conferenza è promossa dall’Ukrainian Catholic University, in collaborazione con l’Istituto, la Catholic University of America, l’Ordine Basiliano di Saint Josaphat, il Museo del Patrimonio ecclesiastico di Vilnius e l’Ambasciata di Lituania presso la Santa Sede.

Mercoledì 15 e Giovedì 16 novembre il secondo appuntamento: “Eastern Catholics’ Ecumenical Vision in Dialogue with the Orthodox”. La due giorni è organizzata dall’Istituto di studi ecumenici dell’Ukrainian Catholic University in collaborazione con il Pontificio Istituto orientale.

Info: www.orientale.it/eventi.