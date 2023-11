Infanzia e adolescenza: Telefono Azzurro, si presenta a Roma un dossier sulla salute mentale dei ragazzi nell’era del digitale

In occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza la Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets organizza la conferenza “Il futuro dell’infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete”.

L’evento si terrà il 15 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), a Roma, per riflettere sul tema dei diritti dei bambini e del loro futuro, nonché della loro salute mentale quale diritto imprescindibile e che necessita di essere affrontato in modo urgente e sinergico.

Durante l’evento sarà presentato il nuovo dossier dedicato alla salute mentale dei ragazzi nell’era del digitale realizzato con il supporto di Doxa Kids.

“La giornata sarà, quindi, un’importante occasione per focalizzare l’attenzione sul benessere psicofisico dei ragazzi e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui loro bisogni emergenti, anche considerando le implicazioni del digitale che non solo ha cambiato il modo di comunicare, ma ha generato un significativo impatto sulla salute mentale dei più giovani. L’obiettivo è quello di riflettere su questi aspetti assieme ad istituzioni, accademici, enti, ma anche e soprattutto con gli studenti delle scuole secondarie nell’ottica di dare voce ai ragazzi rendendoli protagonisti – spiegano da Telefono Azzurro -. Gli allarmanti indicatori di una sofferenza sempre più diffusa, spesso sommersa, tra i giovanissimi rendono ancora più urgente affrontare questa tematica in modo approfondito e sensibile”.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Renato Brunetta, presidente del Cnel. Seguiranno gli interventi di Ernesto Caffo, presidente della Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets, su “Il futuro dell’infanzia tra nuovi scenari e risposte concrete”; Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Silvia Castagna (Bva- Doxa); Laura Aria, commissario Autorità per le Garanzie delle comunicazioni; Guido Scorza, membro Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Ivano Gabrielli, capo della Polizia postale; Laura Lega, prefetto, capo Dipartimento Vigili del Fuoco; Sandra Cioffi, presidente del Consiglio nazionale degli utenti; Fabio Lucidi, prorettore dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; Alberto Siracusano, professore dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; Emilio Puccio, segretario generale dell’Intergruppo del Parlamento europeo sui diritti dei bambini a Bruxelles; Costanza Andreini, Public Policy Manager di Meta; Luana Lavecchia, Public Policy and Government Relations Manager di TikTok Italy-Greece.

È prevista la partecipazione di ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado.