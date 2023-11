Santa Sede: un “tavolo” con i rettori e i presidi delle istituzioni accademiche pontificie

I rettori e i presidi delle sei Pontificie Istituzioni accademiche amministrativamente dipendenti dalla Santa Sede (Pontificia Università Lateranense, Pontificia Università Urbaniana, Pontificio Istituto di Archeologia cristiana, Pontificio Istituto di Musica sacra, Pontificio Istituto di Studi arabi e di Islamistica, Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia), insieme ai rappresentanti della Segreteria di Stato, del Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, del Dicastero per la Comunicazione, della Segreteria per l’Economia, dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, dell’Avepro e alcuni esperti hanno aperto un tavolo di lavoro che, su mandato del Santo Padre, è coordinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Lo scopo – si legge in una nota del Dicastero – “è elaborare insieme un nuovo modello di cooperazione e sinergia, capace di corrispondere alle sfide odierne e future della Chiesa nel campo della loro attività accademica”. Confortato dall’analisi congiunta sull’identità che caratterizza le diverse Istituzioni, il tavolo di lavoro si è riunito il 12 settembre 2023 e l’8 novembre 2023.