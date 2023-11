Giornata mondiale poveri: Aversa, in diocesi dal 17 al 19 novembre tante occasioni di incontro, confronto e riflessione

(Foto: diocesi di Aversa)

Sperimentare la povertà sulla propria pelle per renderci capaci di riconoscere i poveri: è questo il messaggio forte che emerge dal tema scelto quest’anno da Papa Francesco per la VII Giornata mondiale dei poveri, che si celebra domenica 19 novembre. Tratto dal libro di Tobia, “il verso ‘Non distogliere lo sguardo dal povero’ (4,7) ci fornisce un avvertimento: voltare lo sguardo altrove ci impedisce di incontrare il volto di Gesù”, osserva don Carmine Schiavone, direttore della Caritas regionale campana.

Anche quest’anno, la celebrazione della Giornata fornirà diverse occasioni di confronto e riflessione, grazie al programma di appuntamenti stilato dalla Caritas diocesana di Aversa. Si parte venerdì mattina 17 novembre, con la presentazione del Dossier regionale Caritas sulle povertà, che verrà illustrato da Ciro Grassini, sociologo e coordinatore del documento. Ad ospitare l’evento sarà l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Aversa, presso l’aula magna del Dipartimento di Ingegneria. “Quest’anno il dossier regionale si arricchisce di nuove finestre – chiarisce don Carmine – dall’impegno dei giovani nel servizio civile alla problematica degli sbarchi, dallo svuotamento delle aree interne al tema della natalità, fino alla solitudine degli anziani. Queste criticità vanno lette come nuove forme di povertà, focus specifici che andranno monitorate nel breve e medio periodo”. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e di mons. Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro e delegato della Conferenza episcopale campana al Servizio Carità.

Sempre venerdì, ma a partire dalle 18, nel salone “Casa dei Figli” del Centro Caritas si terrà il convegno sul tema della Giornata dei poveri, con la catechesi di don Marco Pagniello, direttore della Caritas italiana.

Il giorno dopo, sabato 18 novembre, nuovo appuntamento alla “Casa dei Figli” con la presentazione del dossier diocesano 2023, “FormAzioni. Buone prassi territoriali per il contrasto alla povertà educativa”. Organizzato da Eupolis (la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della diocesi di Aversa) in partenariato con l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Campania, l’incontro vedrà la partecipazione di diverse anime del mondo associativo ed istituzionale, chiamate a dare il proprio contributo ai tre distinti tavoli di confronto ideati dagli organizzatori. Dopo la presentazione del dossier, curato e redatto dall’Osservatorio Povertà e risorse della Caritas diocesana, si discuterà di buone prassi territoriali, dell’impegno nel mondo della scuola e del ruolo del servizio sociale professionale nella lotta alla povertà.

Domenica 19 novembre, infine, la VII Giornata mondiale dei poveri sarà vissuta in diocesi con la tradizionale celebrazione eucaristica presso il Centro Caritas di Sant’Agostino, presieduta dal vescovo Angelo Spinillo. A seguire, il pranzo di condivisione con ospiti e volontari offerto dall’associazione “Il coraggio dei bambini”.