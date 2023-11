Migranti: Emergency, 118 naufraghi soccorsi dalla Life Support in arrivo l’11 novembre nel porto di Brindisi

È previsto per domani, 11 novembre alle ore 8, l’arrivo della nave Life Support di Emergency nel porto di Brindisi alla banchina Catini, dove sbarcheranno i 118 naufraghi soccorsi nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale in due operazioni di salvataggio, restati a bordo per due giorni di navigazione in condizioni meteo avverse. Entrambe le imbarcazioni soccorse, fragili e sovraccariche, quindi non adatte ad affrontare la traversata del Mediterraneo soprattutto nelle condizioni meteo incontrate negli scorsi giorni, erano partite da Bengasi, in Libia, ed erano in mare da 48 una e 72 l’altra prima di essere soccorse dalla Life Support. “Fin da quando siamo partiti da Augusta, martedì sera, le condizioni meteo sono peggiorate ulteriormente. Durante le operazioni di soccorso, tra la notte di mercoledì e giovedì mattina, le condizioni del mare sono peggiorate ancora di più con circa 3 metri d’onda”. Sono le parole di Raffaele Servadio, comandante della Life Support, che elogia il suo staff per come ha svolto in maniera esemplare gli impegnativi soccorsi dei 118 naufraghi, tra i quali ci 4 minori non accompagnati di cui una ragazza, che provengono da Eritrea, Etiopia, Sudan, Bangladesh, Pakistan, Siria, Egitto e Palestina, tutti Paesi che presentano condizioni di crisi, tra cui guerre, disastri ambientali e climatici, e forti instabilità politiche.