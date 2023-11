Venezuela: tensione con la Guyana per la regione dell’Essequibo, rivendicata dal Caracas. Guterres (Onu) esprime “preoccupazione”

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso ieri la sua preoccupazione per la recente escalation di tensioni tra Guyana e Venezuela in merito alla disputa territoriale sulla regione dell’Essequibo, territorio della Guyana rivendicato da Caracas. Guterres “segue con preoccupazione la recente escalation di tensioni tra la Guyana e il Venezuela per la disputa sui confini tra i due Paesi. Confida nella buona fede di entrambe le parti per evitare qualsiasi azione che possa aggravare o prolungare la disputa”, ha dichiarato il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric. Ha inoltre spiegato che il segretario generale non prende posizione sulla questione e ha ricordato che la Corte internazionale di giustizia sarà l’organo che detterà una soluzione.

Le tensioni sono aumentate nelle ultime settimane dopo che il governo venezuelano ha annunciato un referendum previsto per l’inizio di dicembre, con l’obiettivo di conoscere “l’opinione dei cittadini” sulla questione. Inoltre, il Venezuela ha ripetutamente accusato il governo della Guyana di usare un discorso aggressivo e militarista.

L’Essequibo è un territorio di 159.542 chilometri che possiede importanti risorse naturali – petrolio, gas, miniere, acqua e foreste – oltre a un notevole potenziale turistico. È amministrato dalla Guyana in base a una sentenza arbitrale del 1899.