Sant’Agostino: Pavia e Milano, il 13 e il 14 novembre un convegno internazionale su “reliquie, eredità culturale e spirituale, attualità”

Il Comitato nazionale istituito dal Ministero della Cultura per ricordare il trasporto del corpo di Sant’Agostino a Pavia, avvenuto nel 723 per iniziativa del re longobardo Liutprando, promuove il convegno internazionale “S. Agostino d’Ippona a Pavia da 13 secoli: reliquie, eredità culturale e spirituale, attualità”, che si snoda tra Pavia e Milano.

Lunedì 13 novembre i lavori si svolgeranno al mattino, dalle ore 9.30, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro che ospita le reliquie del Santo e il pomeriggio presso l’Università degli studi di Pavia, per terminare la sera con un concerto di canto gregoriano sempre a San Pietro.

Martedì 14 novembre il seminario si sposterà per tutta la giornata in Università Cattolica a Milano (aula Pio XI in largo Gemelli 1 a partire dalle ore 9.30) con una sezione intermedia per la visita alla Basilica di Sant’Ambrogio alle ore 15, guidata dall’abate monsignor Carlo Faccendini.

Nelle due giornate saranno presentate interazioni storiche, artistiche, antropologiche e culturali in senso lato, derivanti dalla presenza del corpo del grande pensatore, teologo e filosofo, strettamente connesso alla figura di Sant’Ambrogio.

La poliedricità dei contenuti dell’evento espressa dal Comitato scientifico del convegno presieduto dal professore emerito di Filosofia teoretica e Storia della filosofia medievale in Università Cattolica Alessandro Ghisalberti, si esprimerà in quattro sezioni distinte per ambito disciplinare (storico, letterario, archeologico e architettonico) con quattro referenti scientifici, Renata Crotti, Fabio Gasti, Caterina Giostra e Maria Antonietta Crippa. Di particolare interesse saranno le prolusioni di Giuseppe Caruso e Franca Ela Consolino e di mons. Enrico dal Covolo che concluderà i lavori.

Il programma completo del convegno è disponibile sul sito dell’Ateneo.