Violenza nello sport: Violenza nello sport: Roma, lunedì all’Università Sapienza presentazione della prima ricerca sugli abusi nei bambini

Lunedì 23 ottobre nell’Aula magna del Palazzo del Rettorato dell’Università Sapienza di Roma, dalle 11 alle 15.30 sarà presentata la prima ricerca statistica italiana sui numeri della violenza e degli abusi nell’ambito sportivo. Un progetto di ChangeTheGame, realizzato da Nielsen e grazie al supporto di Sapienza, del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consorzio Vero volley, di Terre des hommes, della Fondazione Candido Cannavò per lo sport e il direttore del comitato scientifico, il professor Mike Hartill (Department of Social sciences for child protection & safeguarding edge hill university, Lancashire).

“Athlete culture & climate survey” è il primo studio sulla prevalenza di violenza interpersonale contro i bambini e le bambine nell’ambito dello sport in Italia. Attraverso un questionario online svolto utilizzando un panel di Nielsen, il sondaggio ha coinvolto un gruppo di 1.445 adulti, che hanno partecipato ad attività sportive organizzate prima di compiere 18 anni. L’indagine mirava a raccogliere informazioni sulle loro esperienze di violenza psicologica, violenza fisica, negligenza e violenza sessuale durante l’infanzia nel contesto sportivo.

Gli studenti possono iscriversi per partecipare all’evento e ricevere crediti formativi.