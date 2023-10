Giornata missionaria mondiale: diocesi Imola, stasera in cattedrale veglia di preghiera con mons. Pedro Cipollini, vescovo della diocesi brasiliana di Santo André

Alla viglia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, la diocesi di Imola si ritroverà stasera nella cattedrale di San Cassiano per una veglia di preghiera. All’appuntamento, con inizio alle 20.45, sarà presente mons. Pedro Cipollini, vescovo della diocesi brasiliana di Santo André. “Dom Pedro – viene ricordato in una nota – nel 2010 è stato nominato vescovo di Amparo da Papa Benedetto XVI, mentre il 27 maggio 2015 Papa Francesco lo ha nominato vescovo della nostra ‘Chiesa sorella’ in Brasile. Nell’ambito della Conferenza episcopale brasiliana è presidente della Commissione per la dottrina della fede”.

Durante la veglia i gruppi missionari e le congregazioni della diocesi di Imola porteranno la propria testimonianza sulle azioni compiute in diverse parti del mondo.