Giornali Fisc: Casale Monferrato, venerdì l’incontro di direttore e redattori con collaboratori e parroci alla presenza del vescovo Sacchi

È in programma per venerdì 27 ottobre, a Casale Monferrato, il tradizionale incontro del direttore e della redazione del settimanale diocesano “La Vita casalese” con collaboratori e parroci del territorio. L’appuntamento, al quale parteciperà anche il vescovo Gianni Sacchi, sarà ospitato dalle 16 nella sala Carlo Cavalla della Curia vescovile, in piazza Nazari di Calabiana. “Sarà l’occasione – si legge sull’ultimo numero del settimanale in edicola – per riflettere insieme sul nostro giornale e per scambiarci idee e proposte per renderlo sempre più ricco di notizie e contenuti”.