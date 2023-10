Enti locali: Fondazione Achille Grandi e Iref Acli, mercoledì a Roma presentazione di “Una nuova generazione politica? Indagine sui sindaci under 40”

È in programma per mercoledì 25 ottobre, alle 10 presso la Sala Stampa della Camera dei deputati, la presentazione della ricerca “Una nuova generazione politica? Indagine sui sindaci under 40” della Fondazione Achille Grandi realizzata dall’Iref, l’Istituto di ricerche educative e formative delle Acli.

La ricerca – viene spiegato in una nota – analizza il fenomeno del ricambio generazionale dei sindaci nelle amministrazioni locali. Nel 2022 solo 769 sindaci eletti avevano un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, l’1,5% del totale. Di questi 113 erano donne. L’Iref ha raccolto 334 questionari e realizzato 12 interviste qualitative a sindache e sindaci selezionati sui criteri di rappresentatività territoriale, genere e ampiezza del comune. In questo modo, si è potuto ricostruire il percorso formativo e professionale, la carriera politica, le scelte strategiche e i programmi di medio periodo dei sindaci under 40.

La ricerca sarà presentata da Cecilia Ficcadenti, ricercatrice dell’Iref, e Vittorio Mete, docente dell’Università di Firenze. Seguiranno gli interventi di Andrea Orlandi, sindaco di Rho, di Santino Scirè, presidente della Fondazione Achille Grandi, e di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.

Tutti i dati della ricerca saranno poi approfonditi e discussi durante la Scuola di formazione Giorgio La Pira, organizzata dalla Fondazione Achille Grandi e dalle Acli nazionali, che si svolgerà a Bari dal 27 al 29 ottobre. Il titolo di questa quinta edizione sarà “I Comuni per un’Europa di pace”.