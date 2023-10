Giornata missionaria mondiale: diocesi Vercelli, stasera in Santa Maria Maggiore veglia di preghiera

Alla vigilia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, la comunità diocesana di Vercelli si ritroverà nella serata di oggi nella chiesa di Santa Maria Maggiore per vivere la veglia missionaria. Dalle 20.45 sarà offerta l’occasione di affrontare il tema “Aiutiamoli a casa loro. Buona idea, ma come?” grazie alla testimonianza di Franco Chittolina, presidente dell’Associazione per l’incontro delle culture in Europa (Apice), che ha lavorato per 25 anni a Bruxelles per istituzioni europee quali Consiglio dei ministri e Commissione, impegnandosi per il dialogo tra le istituzioni comunitarie e la società civile.