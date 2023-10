Giornata missionaria mondiale: diocesi Asti, stasera veglia di preghiera presieduta da mons. Prastaro

Alla vigilia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, nella serata di oggi la Chiesa astigiana si ritroverà nella serata di oggi per la veglia diocesana che sarà ospitata dalle 21 nella chiesa Nostra Signora di Lourdes, in zona Torretta ad Asti. L’appuntamento, che sarà presieduto dal vescovo Marco Prastaro, è promosso dal Centro missionario diocesano, insieme all’Ufficio liturgico diocesano, all’Ufficio per le Comunicazioni sociali e alla Pastorale giovanile diocesana.

Per domani sono tutti invitati a vivere l’Eucarestia ciascuno nella propria comunità con spirito missionario, partecipando alla grande colletta nazionale a favore delle missioni cattoliche in tutto il mondo.