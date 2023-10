Giornata missionaria mondiale: Arenzano, domani castagnata e vin brulé al santuario con ricavato devoluto ai Carmelitani in Centrafrica

In occasione della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, le Missioni carmelitane in Centrafrica del santuario del Gesù Bambino di Praga organizzano “Castagnata e vin brulè” ad Arenzano.

Domani, dalle 11 fino alle 18.30, saranno distribuite le caldarroste fatte con castagne raccolte a mano. Il ricavato – viene spiegato – sarà devoluto in beneficenza alle Missioni dei Frati carmelitani in Centrafrica.