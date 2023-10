Cammino sinodale: Bologna, Nota pastorale dell’arcivescovo Zuppi “La Chiesa locale nella fase sapienziale”

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, ha presentato la Nota pastorale “Si avvicinò e camminava con loro (Lc 24,15). La Chiesa di Bologna nella fase sapienziale del cammino sinodale 2023-24”. Oggi, nell’aula magna del Seminario, mons. Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità, ha presentato e consegnato il testo al Consiglio pastorale. L’arcivescovo, impegnato come padre sinodale nei lavori del Sinodo a Roma, presiederà questa sera alle ore 21 in cattedrale la Veglia diocesana per la Giornata missionaria mondiale su “Cuori ardenti, piedi in cammino”. “Inizia – scrive l’arcivescovo in un passaggio della Nota – un anno davvero importante: quello del discernimento. Per noi che soffriamo per delle risposte che ci sembrano inadeguate, che vorremmo accendere il cuore di tanti con la luce e la gioia del Vangelo […]. Quest’anno vogliamo, sempre con umiltà e in spirito di servizio, analizzare le varie necessità concrete e avanzare proposte che possano aiutare la vita delle nostre comunità, cercare un’oggettività che permetta tanti incontri dopo di noi e una rinnovata dimensione missionaria. Le nostre esperienze, soprattutto quelle positive, aiutano la nostra Chiesa e tutta la Chiesa in Italia perché sia Chiesa e Chiesa di tutti, particolarmente dei poveri”.

Qui il testo della Nota pastorale.