Giornata missionaria mondiale: diocesi Torino e Susa, stasera al Santo Volto veglia di preghiera con mons. Repole

Alla vigilia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, nella serata di oggi le diocesi di Torino e Susa si ritrovano alle 20.45 nella chiesa del Santo Volto, a Torino, per celebrare insieme la veglia missionaria presieduta da mons. Roberto Repole. Nel corso della veglia sono previste alcune testimonianze dal mondo e la consegna del mandato missionario.

Domani, al Cam (Cultures and Mission) in via Cialdini 4, a Torino, la Pastorale missionaria e la Pastorale migranti propongono una giornata di approfondimento e dialogo interreligioso intitolata “Insieme in cammino per la cooperazione internazionale”. L’evento, che rientra tra le iniziative del Festival dell’Accoglienza 2023, è stato organizzato in collaborazione con Cisv e Focsiv. Dalle 10, sono in programma gli interventi di Marta Buzzatti (presidente Cisv Etv), Giuliano Savina (segreteria Unedi), Fausto Prandini (coordinatore gruppo Focsiv), Moustapha Fall (presidente Associazione dei senegalesi a Torino – Ast), padre Fabio Malesa (coordinatore del Cam). Dopo i lavori di gruppo, con l’ascolto e la condivisione di esperienze in Italia e in Africa, che completeranno la mattinata, nel pomeriggio è prevista la condivisione in plenaria seguita dalle conclusioni a cura di Ivana Borsotto (presidente Focsiv). Filo conduttore delle riflessioni sarà il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” del 2019.