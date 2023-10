Giornata missionaria mondiale: diocesi Pavia, stasera al Sacro Cuore veglia di preghiera. Domani il ricordo di don Pietra, ad un anno dalla morte

Alla viglia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, la comunità ecclesiale pavese si ritroverà stasera nella chiesa del Sacro Cuore di Pavia, in via Colombo, per una veglia di preghiera. L’appuntamento, sul tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”, prenderà il via alle 21.

Domani, poi, nelle parrocchie ogni comunità si unirà spiritualmente a tutti i missionari inviati nel mondo ad annunciare il Vangelo e, contribuirà alla loro opera attraverso la raccolta delle offerte a favore delle Pontificie opere missionarie.

Sempre domani, ad un anno dalla morte, avvenuta il 22 ottobre 2022, don Cesarino Pietra, prete missionario pavese in Brasile, verrà ricordato con la celebrazione di una messa di suffragio nella chiesa parrocchiale di Corteolona (ore 10.30). “Il tradizionale legame che unisce Pavia al Brasile – viene spiegato in una nota – era nato a cavallo tra gli anni sessanta e settanta grazie al vescovo Angioni, il cui fratello Angelo (di cui è in corso la causa di beatificazione) era missionario in Brasile a José Bonifacio nella diocesi di San José do Rio Preto. In quel periodo nasceva tra la diocesi di Pavia e quella di San José do Rio Preto una sorta di gemellaggio e di esperienza missionaria: diversi preti pavesi andarono in Brasile, e tra loro c’era anche don Cesarino Pietra”.