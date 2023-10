Giornata missionaria mondiale: Bolzano-Bressanone, domani colletta per aiutare le 1.100 Chiese locali più povere nel mondo. L’anno scorso raccolti quasi 100mila euro

(Foto: Bolzano-Bressanone)

Si celebra domani, domenica 22 ottobre, la 97ª Giornata missionaria mondiale, edizione per la quale Papa Francesco ha scelto come tema la frase “Cuori ardenti, piedi in cammino”, prendendo spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus nel Vangelo di Luca: discepoli confusi e delusi, ma l’incontro con Gesù riaccende in loro l’entusiasmo per rimettersi in cammino verso Gerusalemme e annunciare il risorto.

“Domenica 22 ottobre fermiamoci a riflettere su cosa significa essere missionari oggi e sosteniamo concretamente chi è impegnato a portare il Vangelo nelle zone più povere del mondo, aderendo alla colletta che dal 1926 si tiene in tutte le comunità cattoliche”, l’invito dell’Ufficio missionario diocesano di Bolzano-Bressanone. Le offerte raccolte nelle parrocchie serviranno a finanziare progetti nelle 1.100 Chiese locali più povere, che hanno ancora bisogno di aiuto per raggiungere la piena autonomia.

L’anno scorso la Chiesa altoatesina ha versato alle Pontificie Opere missionarie – grazie alla generosità dei fedeli – poco meno di 100mila euro frutto della colletta. “I vescovi che ogni anno visitano il nostro Ufficio diocesano ci confermano l’importanza di questo sostegno per le diocesi del mondo più in difficoltà”, ricorda la direttrice dell’Ufficio missionario, Irene Obexer. Per celebrare la Giornata 2023 l’Ufficio missionario ha preparato testi, manifesti e spunti liturgici per sacerdoti e parrocchie disponibili anche sul sito web della diocesi.