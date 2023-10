Alla viglia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, la diocesi di Isernia-Venafro vivrà stasera un momento di preghiera presieduto nella cattedrale di San Pietro Apostolo dal vescovo Camillo Cibotti. L’evento, con inizio alle 20.30, “sarà l’occasione – viene spiegato in una nota – per pregare, affinché il messaggio di Cristo raggiunga gli estremi confini della Terra e per raccogliere fondi da destinare alle missioni sparse nel mondo”.