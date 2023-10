Diocesi: Fano, due incontri per i docenti di religione. Il primo è oggi pomeriggio su “La Bibbia, la cultura e la vita”

Per i docenti di religione della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola sono in programma due appuntamenti presso il Centro pastorale diocesano. Sabato 21 ottobre, alle 16, si terrà l’incontro formativo “La Bibbia, la cultura e la vita”. Condurrà Giovanni Santarelli, autore del libro “la Bibbia, l’antico Israele e la Chiesa”. “Un’occasione – sottolineano dalla diocesi – per approfondire le vicende dei primi credenti, le paure, i cambiamenti di rotta e come la Parola può illuminare il nostro tempo, un tempo ricco di cambiamenti, un ‘cambiamento d’epoca’ che spesso ci disorienta. Un momento per riflettere, per ascoltare la Parola di Dio, ascoltare tutti e ascoltare il tempo che viviamo per essere capaci di aiutare i ‘nostri’ ragazzi a leggere il tempo che stanno vivendo”. Sabato 2 dicembre, sempre alle 16, l’incontro con il vescovo mons. Andrea Andreozzi.